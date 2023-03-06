Завершено строительство школы в Суговушане

В Суговушане полностью завершено строительство сельской школы на 144 ученических места.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Day.Az в Министерстве науки и образования Азербайджана.

В сообщении отмечается, что во дворе школы также завершены работы по благоустройству.

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