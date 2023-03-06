https://news.day.az/society/1543851.html Завершено строительство школы в Суговушане
Завершено строительство школы в Суговушане
В Суговушане полностью завершено строительство сельской школы на 144 ученических места.
Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Day.Az в Министерстве науки и образования Азербайджана.
В сообщении отмечается, что во дворе школы также завершены работы по благоустройству.
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