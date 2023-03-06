Несчастный случай в Кюрдамире

В Кюрдамире два ребенка умерли от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительницы села Каррар Сема Гасымзаде 2012 года рождения и Фарида Гасымзаде 2014 года рождения отравились в доме угарным газом.

Согласно информации, дети скончались в результате утечки газа из газовой колонки в ванной комнате.

По факту проводится расследование.