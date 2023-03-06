https://news.day.az/society/1543863.html Несчастный случай в Кюрдамире
Несчастный случай в Кюрдамире
В Кюрдамире два ребенка умерли от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жительницы села Каррар Сема Гасымзаде 2012 года рождения и Фарида Гасымзаде 2014 года рождения отравились в доме угарным газом.
Согласно информации, дети скончались в результате утечки газа из газовой колонки в ванной комнате.
По факту проводится расследование.
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