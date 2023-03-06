На Абшероне предотвращено еще одно незаконное строительство

Государственное агентство МЧС по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарной охраны продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в поселках Масазыр и Дигях Абшеронского района выявлены факты проведения строительных работ без соответствующих документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.