https://news.day.az/society/1543878.html На Абшероне предотвращено еще одно незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
На Абшероне предотвращено еще одно незаконное строительство - ФОТО - ВИДЕО
Государственное агентство МЧС по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарной охраны продолжают осуществление совместных мер в связи с незаконным строительством на территории республики.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в поселках Масазыр и Дигях Абшеронского района выявлены факты проведения строительных работ без соответствующих документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.
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