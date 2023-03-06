Проходит церемония прощания с шехидом Шахрияром Алибейли

Тело военнослужащего азербайджанской армии Шахрияра Рамиз оглу Алибейли, ставшего шехидом в результате армянской провокации, было передано семье.

Как сообщает в понедельник Day.Az, церемония прощания с шехидом проходит в доме, где он проживал, в Ясамальском районе города Баку. Алибейли будет похоронен во второй Аллее шехидов.

Напомним, что Шахрияр Алибейли был участником 44-дневной Отечественной войны.