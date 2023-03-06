https://news.day.az/society/1543891.html Проходит церемония прощания с шехидом Шахрияром Алибейли
Проходит церемония прощания с шехидом Шахрияром Алибейли
Тело военнослужащего азербайджанской армии Шахрияра Рамиз оглу Алибейли, ставшего шехидом в результате армянской провокации, было передано семье.
Как сообщает в понедельник Day.Az, церемония прощания с шехидом проходит в доме, где он проживал, в Ясамальском районе города Баку. Алибейли будет похоронен во второй Аллее шехидов.
Напомним, что Шахрияр Алибейли был участником 44-дневной Отечественной войны.
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