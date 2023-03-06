В Азербайджане названо число абитуриентов средних специальных и высших учебных заведений

Продолжается прием заявлений в высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования на базе полного (11-летнего) среднего образования. По состоянию на 09:45 6 марта свои заявления подтвердили 39 129 абитуриентов.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что прием заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения начался 1 марта и продлится до 15 марта, в режиме онлайн.

В приеме заявлений принимают участие выпускники как текущего года, так и предыдущих лет.

С числом обращений по группам специальностей и средним специальным учебным заведениям можно ознакомиться в режиме реального времени в разделе Статистика на сайте ГЭЦ.

После создания "Личного кабинета" абитуриенты переходят на соответствующую интернет-страницу Государственного экзаменационного центра (eservices.dim.gov.az/erizebak/erize), заполняют и подтверждают форму "Электронное заявление абитуриента".

С полным текстом объявления о приеме в средние специальные учебные заведения можно ознакомиться здесь.