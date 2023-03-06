Предупреждение в связи с нехваткой воды в Азербайджане

В Азербайджане ощущается нехватка воды, и со временем она будет только увеличиваться. Нехватка воды оказывает негативное влияние на сохранение биоразнообразия.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ирада Гусейнова на заседании комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТЮРКПА) по окружающей среде, природным ресурсам и охране здоровья, проходящей сегодня в Баку.

Она отметила, что растущая с каждым годом засуха вызывает большую озабоченность.

"Для противодействия этому проводятся соответствующие мероприятия. Считаю, что заинтересованные структуры должны объединить усилия в борьбе с нехваткой воды, работать над сохранением биоразнообразия природы Азербайджана",- сказала Гусейнова.