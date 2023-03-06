https://news.day.az/society/1544024.html Дорожная полиция обратилась к водителям
Дорожная полиция обратилась к водителям
Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с туманной погодой.
Как сообщил Day.Az начальник отдела по связям с общественностью управления майор полиции Ровшан Тагиев, в связи с туманной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде районов республики на дорогах ограниченная видимость, что создает серьезные трудности для водителей.
"Учитывая это, рекомендуем водителям выбирать скоростной режим в соответствии с реальной ситуацией, не выезжать на неисправных машинах, а также строго соблюдать правила дорожного движения при обгоне и маневрировании", - добавил он.
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