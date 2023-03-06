Обнародовано состояние сотрудника Unibank, раненного при вооруженном инциденте в одном из маркетов Баку

Состояние сотрудника Unibank, получившего ранение при вооруженном инциденте в Хатаинском районе Баку, является удовлетворительным.

Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в пресс-службе Unibank, передает Day.Az.

Было отмечено, что его лечение продолжается в частной клинике.

"Сотрудник Unibank, кассир-инкассатор Самир Шайдаев, получивший ранение в результате вооруженного нападения, продолжает лечение в одной из частных клиник. В настоящее время его состояние стабильно. Все меры, связанные с лечением нашего сотрудника, находятся в центре внимания руководства банка", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 марта в одном из супермаркетов в Хатаинском районе Баку произошел вооруженный инцидент. Двое неизвестных открыли огонь по инкассаторам Unibank. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили серьезные ранения.

В ходе операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, один из преступников, оказавший вооруженное сопротивление, был ликвидирован, а другой задержан и передан следствию.