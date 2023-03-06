Один из пострадавших при вооруженном инциденте в маркете в Баку выписан из медучреждения.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Было отмечено, что он проходил лечение с диагнозом вывих плечевого сустава и выписан на амбулаторное лечение, поскольку его состояние оценено как удовлетворительное.

Другой пострадавший в результате вооруженного инцидента, прооперированный в связи с повреждением легкого в Сабунчинском медицинском центре, подведомственном TƏBIB, переведен по желанию родственников в частное медицинское учреждение.

Напомним, что 4 марта в одном из супермаркетов в Хатаинском районе Баку произошел вооруженный инцидент. Двое неизвестных открыли огонь по инкассаторам Unibank. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили серьезные ранения.

В ходе операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, один из преступников, оказавший вооруженное сопротивление, был ликвидирован, а другой задержан и передан следствию.