В Баку наблюдается туман

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается туманная погода.

Директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гульшад Мамедова сообщила Day.Az, что туман является ожидаемым атмосферным явлением в связи с синоптическими условиями.

"В результате высокой температуры в дневное время на поверхности земли, поток горячего воздуха из нижних слоев атмосферы поднимается вверх. В то же время ветер юго-восточного направления обусловливает передвижение влажных воздушных масс с моря к побережью. Это также вызывает образование тумана", - сказала Гюльшад Мамедова.

По ее словам, туман наблюдается в Баку, Сумгайыте, Нефтяных Камнях и на острове Чилов. В настоящее время видимость в этих районах ограничена до 500 метров.

"Усиление северо-западного ветра с вечера 6 марта приведет к рассеиванию тумана", - отметила она.