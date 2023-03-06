https://news.day.az/society/1544080.html Пресечена попытка провоза наркотиков из Ирана в Нахчыван
Пресечена попытка провоза наркотиков из Ирана в Нахчыван
Сотрудники оперативно-следственного управления Нахчыванского главного таможенного управления пресекли попытку контрабанды наркотиков и психотропных веществ.
Как сообщили Day.Az в понедельник в Госкомтаможни, на таможенном посту "Джульфа" при проведении личного досмотра водителя грузового автомобиля марки "Mercedes-Benz", следовавшего транзитом из Исламской Республики Иран в Турецкую Республику, были обнаружены 1,452 грамма марихуаны, 3,066 грамма метамфетамина и 6,199 грамма гашишной смолы.
По данному факту проводится расследование.
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