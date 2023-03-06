В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 730 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 386 человек вылечились, 10 129 - скончались, число активных больных составляет 215.

За последние сутки в стране проведены 614 тестов на COVID-19, а за весь период - 7 532 959.