Истек срок полномочий действующего председателя Верховного суда Азербайджана

6 марта 2023 года в Верховном суде Азербайджанской Республики состоялось мероприятие в связи с окончанием срока полномочий председателя Верховного суда Рамиза Рзаева, сообщили Day.Az в понедельник в Верховном суде.

Было отмечено, что Рамиз Рзаев родился 25 февраля 1953 года. В 1977 году окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета. С 1979 года приступил к работе следователем в прокуратуре Наримановского района города Баку, работал на различных должностях в органах прокуратуры.

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