https://news.day.az/society/1544132.html Уголовное дело пятерых обвиняемых по "Тертерскому делу" передано в производство
Уголовное дело пятерых обвиняемых по "Тертерскому делу" передано в производство
Уголовное дело пятерых, обвиняемых по т.н. "Тертерскому делу" генерал-майора Бекира Оруджева, Рахиба Мамедова, Интигама Мамедова, Зии Кязимова и Ульви Рашидова передано в производство.
Как сообщает в понедельник Day.Az, дело будет рассматриваться в Бакинском военном суде под председательством судьи Аслана Кяльбялиева.
Информации о дате подготовительного заседания суда пока нет.
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