Уголовное дело пятерых обвиняемых по "Тертерскому делу" передано в производство

Уголовное дело пятерых, обвиняемых по т.н. "Тертерскому делу" генерал-майора Бекира Оруджева, Рахиба Мамедова, Интигама Мамедова, Зии Кязимова и Ульви Рашидова передано в производство.

Как сообщает в понедельник Day.Az, дело будет рассматриваться в Бакинском военном суде под председательством судьи Аслана Кяльбялиева.

Информации о дате подготовительного заседания суда пока нет.

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