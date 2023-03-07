На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в сторону центра;

2. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в сторону станции метро "20 января";

3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;

4. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", напротив Площади Флага;

8. На улице Зарифы Алиевой;

9. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчилар, в сторону парка "Деде Горгуд";

11. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

12. пр. Нефтяников, в сторону кольца "Азнефть";

13. Заторы наблюдаются в круге "20 января".