https://news.day.az/society/1544201.html В Астаре потушен лесной пожар
В Астаре потушен лесной пожар
В результате мер, принятых Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), потушен пожар, возникший в лесистой местности на территории сел Ваго, Пенсер, Сияку и Овала Астаринского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В тушении пожара приняли участие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, сотрудники управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, Исполнительной власти Астаринского района и местные жители.
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