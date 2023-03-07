В Астаре потушен лесной пожар

В результате мер, принятых Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), потушен пожар, возникший в лесистой местности на территории сел Ваго, Пенсер, Сияку и Овала Астаринского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В тушении пожара приняли участие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, сотрудники управления лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, Исполнительной власти Астаринского района и местные жители.