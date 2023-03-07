В центре Баку не будет воды

Сегодня в центральной части Баку будут перебои в подаче воды.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", в связи с работами, проводимыми на магистральном водопроводе, сегодня в течение дня будут ограничения в подаче воды на ул. Узеира Гаджибекова, Зарифы Алиевой, просп. Бюльбюля, ул. Хагани, Рашида Бейбутова, Шамси Бадалбейли, Диляры Алиевой и Башира Сафароглу.