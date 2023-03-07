https://news.day.az/society/1544239.html В центре Баку не будет воды
В центре Баку не будет воды
Сегодня в центральной части Баку будут перебои в подаче воды.
Как сообщили Day.Az в ОАО "Азерсу", в связи с работами, проводимыми на магистральном водопроводе, сегодня в течение дня будут ограничения в подаче воды на ул. Узеира Гаджибекова, Зарифы Алиевой, просп. Бюльбюля, ул. Хагани, Рашида Бейбутова, Шамси Бадалбейли, Диляры Алиевой и Башира Сафароглу.
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