В ходе операций, проведенных вчера на территории Азербайджана, было обнаружено и изъято более 82,3 килограмма наркотических средств.

Как сообщили во вторник Day.Az в МВД Азербайджана, из незаконного оборота были изъяты наркотические средства - около 2,2 килограмма героина, около 66,5 килограмма марихуаны, более 13,6 килограмма опиума.

"Продолжаются решительные меры борьбы в этом направлении", - говорится в сообщении ведомства.