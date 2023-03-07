https://news.day.az/society/1544246.html Спецоперация в Азербайджане, изъята крупная партия наркотиков
Спецоперация в Азербайджане, изъята крупная партия наркотиков
В ходе операций, проведенных вчера на территории Азербайджана, было обнаружено и изъято более 82,3 килограмма наркотических средств.
Как сообщили во вторник Day.Az в МВД Азербайджана, из незаконного оборота были изъяты наркотические средства - около 2,2 килограмма героина, около 66,5 килограмма марихуаны, более 13,6 килограмма опиума.
"Продолжаются решительные меры борьбы в этом направлении", - говорится в сообщении ведомства.
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