https://news.day.az/society/1544262.html Омбудсмен Азербайджана призвала усилить контроль за качеством лекарств
Омбудсмен Азербайджана призвала усилить контроль за качеством лекарств
Качество лекарственных средств - одна из главных проблем, вызывающих беспокойство.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, выступая в Милли Меджлисе с ежегодным докладом.
Алиева отметила, что воздействие на организм препаратов, состав которых является одинаковым, но произведенных в разных странах, требует серьезного подхода к вопросу их качества.
"В связи с этим необходимо усилить контроль качества лекарственных средств", - сказала она.
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