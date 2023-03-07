Сильный ветер привел к серьезным последствиям в районах Азербайджана

Сильный ветер, начавшийся вечером 6 марта, привел к серьезным последствиям в Тертерском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ветер повалил 5 электрических и 5 фонарных столбов, в 23 населенных пунктах прервано электроснабжение.

Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям уточняет масштаб ущерба и проводит работы по его устранению.

Вследствие сильного ветра произошли сбои в подаче электроэнергии в Агдамском и Бардинском районах.