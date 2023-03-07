https://news.day.az/society/1544276.html Сильный ветер привел к серьезным последствиям в районах Азербайджана
Сильный ветер привел к серьезным последствиям в районах Азербайджана
Сильный ветер, начавшийся вечером 6 марта, привел к серьезным последствиям в Тертерском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, ветер повалил 5 электрических и 5 фонарных столбов, в 23 населенных пунктах прервано электроснабжение.
Районная комиссия по чрезвычайным ситуациям уточняет масштаб ущерба и проводит работы по его устранению.
Вследствие сильного ветра произошли сбои в подаче электроэнергии в Агдамском и Бардинском районах.
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