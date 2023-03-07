https://news.day.az/society/1544291.html В Азербайджане утвержден законопроект об освобождении от налогов субъектов медиа
В Азербайджане утвержден законопроект об освобождении от налогов субъектов медиа
В Азербайджане утвержден законопроект об освобождении от налогов субъектов медиа.
Как сообщает во вторник Day.Az, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана были вынесены на обсуждение поправки в Налоговый кодекс.
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