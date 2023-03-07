https://news.day.az/society/1544292.html В Азербайджане ужесточаются правила журналистской этики
В Азербайджане ужесточаются правила журналистской этики
В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за нарушение правил предоставления опровержений, ответов и исправлений со стороны органов медиа.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.
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