В Азербайджане ужесточаются правила журналистской этики

В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за нарушение правил предоставления опровержений, ответов и исправлений со стороны органов медиа.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству.

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