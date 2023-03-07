Какой погоды ждать на 8 марта?

Обнародован прогноз погоды на 8 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем 10-15° тепла.

Атмосферное давление опустится с 769 мм ртутного столба до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.