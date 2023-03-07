К сведению пассажиров бакинского метро

В связи с Международным женским днем - 8 марта с 07:00 до 21:00 движение поездов в бакинском метро на линии "28 Мая-Ази Асланов" будет регулироваться с интервалом в 2,5 минуты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", при необходимости на линию будут пущены резервные поезда.

Поезда на линии "Нариманов-Бакмил" и обратно будут курсировать в соответствии с субботним режимом.

Изменений на "фиолетовой" линии и в расписании поездов линии "Джафар Джаббарлы-Хатаи" не будет.