МВД об аварии автобуса футбольного клуба
5 ilədək dəyişməz 14,5%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию об аварии автобуса, перевозившего футболистов клуба "Мингячевир".

Как сообщили АПА в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня примерно в 12 часов на участке автодороги Муганлы-Исмаиллы, проходящем через территорию Агсуинского района столкнулись автобус марки "Mercedes" и грузовик, передает Day.Az

В результате аварии водитель грузовика Афлатун Мамедов и пассажир автобуса Заур Гараев получили травмы различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.