https://news.day.az/society/1544360.html МВД об аварии автобуса футбольного клуба
МВД об аварии автобуса футбольного клуба
Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана распространило информацию об аварии автобуса, перевозившего футболистов клуба "Мингячевир".
Как сообщили АПА в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сегодня примерно в 12 часов на участке автодороги Муганлы-Исмаиллы, проходящем через территорию Агсуинского района столкнулись автобус марки "Mercedes" и грузовик, передает Day.Az.
В результате аварии водитель грузовика Афлатун Мамедов и пассажир автобуса Заур Гараев получили травмы различной степени тяжести.
По факту проводится расследование.
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