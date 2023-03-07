В Физули состоялась закладка фундамента школы искусств, которая будет построена Казахстаном

Сегодня в освобожденном от оккупации городе Физули состоялась церемония закладки фундамента "Центра развития детского творчества имени Курмангазы", который будет построен Казахстаном.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, в мероприятии, которое прошло в соответствии с дорожной картой создания школы искусств, участвовали специальный представитель Президента Азербайджана по Карабахскому экономическому району Эмин Гусейнов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, председатель Совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев и другие уполномоченные лица, передает Day.Az.

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