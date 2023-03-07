В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 53 случая заражения коронавирусом, 32 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 6 случаев смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 783 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 418 человек вылечились, 10 135 скончались, число активных больных -230.

За прошедшие сутки проведено 1 664 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 534 623 теста.