Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 211 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 94, вторую дозу получили 37 человек, "бустерную" дозу - 60 человек.

Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 20.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 950 435, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 404 649, вторую дозу получили 4 879 297, "бустерную" дозу - 3 400 766 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 265 723 человека.