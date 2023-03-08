https://news.day.az/society/1544582.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Сегодня в 10:14 на территории Билясувара в 20 км к северо-западу от станции Джалилабад произошло землетрясение магнитудой 4,2 единицы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана.
Как отмечается, в эпицентре подземные толчки ощущались мощностью в 4 балла, в близлежащих районах - 3 балла.
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