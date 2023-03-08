В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня в 10:14 на территории Билясувара в 20 км к северо-западу от станции Джалилабад произошло землетрясение магнитудой 4,2 единицы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана.

Как отмечается, в эпицентре подземные толчки ощущались мощностью в 4 балла, в близлежащих районах - 3 балла.