https://news.day.az/society/1544639.html Пожар в жилом доме в Баку
Пожар в жилом доме в Баку
В поселке М.А.Расулзаде Бинагадинского района столицы на улице Ильхама Гаджиева вспыхнул пожар в частном жилом доме.
Как передает Day.Az, об этом распространила информацию пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Так, на горячую линию "112" МЧС АР поступила предварительная информация о пожаре в доме.
Сразу после получения информации по вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время пожар потушен.
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