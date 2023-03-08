Пожар в жилом доме в Баку

В поселке М.А.Расулзаде Бинагадинского района столицы на улице Ильхама Гаджиева вспыхнул пожар в частном жилом доме.

Как передает Day.Az, об этом распространила информацию пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Так, на горячую линию "112" МЧС АР поступила предварительная информация о пожаре в доме.

Сразу после получения информации по вызову были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время пожар потушен.