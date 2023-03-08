Коронавирус в Азербайджане

- статистика заражений за сегодня

В Азербайджане за последние сутки выявлено 36 случаев заражения коронавирусом, 38 человек вылечились, 3 - скончались, передает во среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 819 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 456 человек вылечились, 10 138 - скончались, число активных больных составляет 225.

За последние сутки в стране проведены 1 665 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 536 288.