https://news.day.az/society/1544787.html Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
В Азербайджане за последние сутки выявлено 36 случаев заражения коронавирусом, 38 человек вылечились, 3 - скончались, передает во среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 819 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 456 человек вылечились, 10 138 - скончались, число активных больных составляет 225.
За последние сутки в стране проведены 1 665 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 536 288.
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