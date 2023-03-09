https://news.day.az/society/1544807.html Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Сумгайыте, есть пострадавшие
На горячую линию МЧС Азербайджана - "112" поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с ДТП, произошедшим в городе Сумгайыт.
Как сообщили в четверг Day.Az в МЧС Азербайджана, в связи с информацией по вызову были привлечены соответствующие спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что столкнулись микроавтобус марки "Ford" и грузовик марки "DAF", два человека застряли в микроавтобусе.
В результате проведенных спасательных мероприятий два человека с различными травмами были извлечены из поврежденного транспортного средства.
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