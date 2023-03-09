https://news.day.az/society/1544821.html В Баку семья отравилась угарным газом
В Баку семья отравилась угарным газом
В Баку мужчина, его сын и невестка задохнулись угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Сулутепе Бинагадинского района.
Рафиг Алиев 1967 года рождения, его сын Эльвин Алиев 1999 года рождения и невестка Айсу Мирзалиева 2005 года рождения задохнулись угарным газом.
Проводится расследование.
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