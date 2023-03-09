В Баку семья отравилась угарным газом

В Баку мужчина, его сын и невестка задохнулись угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Сулутепе Бинагадинского района.

Рафиг Алиев 1967 года рождения, его сын Эльвин Алиев 1999 года рождения и невестка Айсу Мирзалиева 2005 года рождения задохнулись угарным газом.

Проводится расследование.