На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дорога, в сторону центра;
3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 январа";
4. Круг "20 января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
6. Проспект Бабека, в сторону центра;
7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчылар", в сторону парка "Деде Горгуд";
8. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскерова до пересечения с проспектом Нефтяников;
11. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";
12. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
13. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";
14. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
15. Трасса Сабунчу-Забрат, в сторону поселка Забрат;
16. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);
17. Заторы наблюдаются в направлении школы № 20 со стороны улицы Микаила Мушфига.
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