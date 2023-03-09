https://news.day.az/society/1544829.html В результате ДТП в Сумгайыте пострадали 15 человек
В результате ДТП в Сумгайыте пострадали 15 человек
Сегодня в Сумгайыте в результате столкновения микроавтобуса марки Ford с грузовиком DAF пострадали 15 человек.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Сумгайытском медицинском центре.
Согласно информации, 6 пострадавших были помещены на стационарное лечение, двое из них находятся в тяжелом состоянии и помещены в отделение интенсивной терапии.
В сообщении отмечается, что еще 3 человека находятся в отделении экстренной медицины. После оказания первичной медицинской помощи остальные пострадавшие были выписаны домой.
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