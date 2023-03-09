В Баку напали на охранника банка?

10:32

"В связи с распространившейся в ряде новостных сайтов информацией об избиении охранника Unibank, сообщаем, что в филиале "Нариманов", расположенном по улице Тебриз, 94, не было зафиксировано никаких инцидентов".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Unibank.

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В сообщении говорится, что у банка нет сотрудника по имени Багиров Лятиф Исмаил оглу.

"Просим СМИ в соответствии с законодательством и этикой СМИ, прежде чем публиковать какие - либо новости, связанные с Unibank, уточнять информацию в банке или, в соответствии с новостью, у соответствующих официальных органов", - отмечается в сообщении.

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10:09

В Наримановском районе Баку в драке избит охранник.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на улице Тебриз, 94.

Так, сотрудник Unibank Багиров Лятиф Исмаил оглу 1994 года рождения, находясь на работе, внезапно подвергся нападению неизвестных лиц.

Он был избит и получил тяжелые травмы.

На место происшествия были привлечены сотрудники Наримановского районного управления полиции.