Новые подробности вооруженного нападения на маркет в Баку

Еще 2 человека задержаны по делу о вооруженном нападении на маркет в Баку.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на совместное заявление Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.

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