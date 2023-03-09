https://news.day.az/society/1544853.html Новые подробности вооруженного нападения на маркет в Баку
Новые подробности вооруженного нападения на маркет в Баку
Еще 2 человека задержаны по делу о вооруженном нападении на маркет в Баку.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на совместное заявление Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Азербайджана.
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