https://news.day.az/society/1544935.html В бакинском метро задержан карманник
В бакинском метро задержан карманник
Задержан подозреваемый в совершении карманных краж в общественном транспорте.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В отделение полиции столичного метрополитена в разное время поступили сообщения о краже мобильных телефонов у двух пассажиров в вагоне метро.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был выявлен и задержан подозреваемый в краже житель города Мингячевир, ранее судимый Али Исаев.
По фактам проводится расследование.
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