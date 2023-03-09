В бакинском метро задержан карманник

Задержан подозреваемый в совершении карманных краж в общественном транспорте.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В отделение полиции столичного метрополитена в разное время поступили сообщения о краже мобильных телефонов у двух пассажиров в вагоне метро.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был выявлен и задержан подозреваемый в краже житель города Мингячевир, ранее судимый Али Исаев.

По фактам проводится расследование.