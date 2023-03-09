В Иране пропал азербайджанец - ОФИЦИАЛЬНО
Направлено обращение в официальные органы для поиска пропавшего в Иране гражданина Азербайджана Фарида Сафарли, проживающего в Германии.
Об этом Day.Az сообщила Диляра Аскерова, мать 26-летнего Фарида Сафарли.
Она отметила, что вчера она проинформировала об этом посольство Азербайджана в Германии и по их рекомендации направила в Министерство иностранных дел официальное письмо: "Сейчас наши соответствующие органы работают над его поиском. Вчера у меня забрали его документы. Но информации пока нет".
Руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что поступила информация о пропаже Фарида Сафарли. В настоящее время проводится расследование.
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