Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 10 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман. Ветер северный.

Температура воздуха составит ночью 5-7° тепла, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью и утром в некоторых горных районах возможны небольшие осадки. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.