Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта - ФОТО
Азербайджанские волонтеры вручили подарки женщинам, проживающим в палаточных городках братской Турции, по случаю 8 марта - Международного женского дня.
Как сообщили в четверг Day.Az в Фонде молодежи Азербайджана, во время вручения подарков к волонтерам присоединилась дочь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Сюмейе Эрдоган.
Отметим, что уже почти месяц азербайджанские добровольцы в рамках волонтерской деятельности осуществляют разгрузку и сортировку продуктов питания, одежды, медикаментов, средств гигиены и других необходимых принадлежностей в распределительных пунктах пострадавших от землетрясения регионов Турции, и оказывают поддержку пострадавшим.
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