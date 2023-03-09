Азербайджанские волонтеры поздравили женщин, пострадавших от землетрясения в Турции, с 8 марта

Азербайджанские волонтеры вручили подарки женщинам, проживающим в палаточных городках братской Турции, по случаю 8 марта - Международного женского дня.

Как сообщили в четверг Day.Az в Фонде молодежи Азербайджана, во время вручения подарков к волонтерам присоединилась дочь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Сюмейе Эрдоган.

Отметим, что уже почти месяц азербайджанские добровольцы в рамках волонтерской деятельности осуществляют разгрузку и сортировку продуктов питания, одежды, медикаментов, средств гигиены и других необходимых принадлежностей в распределительных пунктах пострадавших от землетрясения регионов Турции, и оказывают поддержку пострадавшим.