https://news.day.az/society/1545001.html В Тертере один человек подорвался на мине
В Тертере один человек подорвался на мине
В Тертере один человек подорвался на мине.
Об этом Day.Az сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
В сообщении отмечается, что 9 марта на освобожденной от оккупации территории Тертерского района в результате подрыва на мине телесные повреждения различной степени тяжести получил Ягуар Хадиев, 1989 года рождения.
Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и проведены другие необходимые следственные действия.
В настоящее время в прокуратуре Тертерского района продолжается расследование по данному факту.
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