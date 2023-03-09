https://news.day.az/society/1545092.html Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Тертере
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Тертере
Обнародовано состояние Ягуара Хадиева (1989 г. р.), который подорвался на мине на освобожденной территории Тертерского района.
Об этом сообщил в четверг Day.Az заведующий хирургическим отделением Бардинской центральной районной больницы Бахруз Аббасов.
"Пациенту оказали первую помощь и сделали операцию. Операция прошла успешно, в настоящее время состояние пациента стабильно и оценивается как средней степени тяжести, его лечение продолжается", - сказал он.
Отметим, что всего после Отечественной войны на минах подорвались 284 человека, из них 130 - гражданские лица, 154 - военнослужащие.
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