Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве мины в Тертере

Обнародовано состояние Ягуара Хадиева (1989 г. р.), который подорвался на мине на освобожденной территории Тертерского района.

Об этом сообщил в четверг Day.Az заведующий хирургическим отделением Бардинской центральной районной больницы Бахруз Аббасов.

"Пациенту оказали первую помощь и сделали операцию. Операция прошла успешно, в настоящее время состояние пациента стабильно и оценивается как средней степени тяжести, его лечение продолжается", - сказал он.

Отметим, что всего после Отечественной войны на минах подорвались 284 человека, из них 130 - гражданские лица, 154 - военнослужащие.