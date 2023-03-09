Хорошая новость для пассажиров поезда Баку-Хырдалан-Баку

Закрытое акционерное общество "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) с 11 марта вносит изменения в график движения электропоездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, с целью приведения времени нахождения поездов в пути в соответствие со скоростью движения, своевременной доставки пассажиров по графику и частичного регулирования пассажиропотока.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

С обновленным графиком движения можно ознакомиться на корпоративной веб-странице АЖД (www.ady.az), на всех станциях и остановках Бакинского железнодорожного вокзала и по маршруту Абшеронской кольцевой железной дороги, а также с мониторов электропоездов.

В то же время с указанной даты будет запущен дополнительный второй поезд по сокращенному маршруту в направлении Баку-Хырдалан-Баку. Запуск второго поезда на линию обеспечит равномерное распределение плотности пассажиров по поездам и значительно снизит плотность, наблюдаемую на турникетах.

Отметим, что в настоящее время поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии курсируют с самыми короткими интервалами в соответствии с количеством имеющегося парка поездов.

АЖД также планирует принять дополнительные меры по дальнейшему улучшению качества обслуживания пассажиров. Так, приобретение в 2023-2024 годах 10 пассажирских поездов типа Stadler FLIRT внесет значительный вклад в более интенсивную и качественную организацию пассажирских перевозок по Абшеронской кольцевой железной дороге и регионам.