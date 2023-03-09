https://news.day.az/society/1545131.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 6 случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечился.
Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 497 человек вылечились, 10 138 - скончались, число активных больных составляет 190.
За последние сутки в стране проведены 1 583 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 537 871.
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