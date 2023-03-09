В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлено 6 случаев заражения коронавирусом, 41 человек вылечился.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 825 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 497 человек вылечились, 10 138 - скончались, число активных больных составляет 190.

За последние сутки в стране проведены 1 583 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 537 871.