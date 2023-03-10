На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Круг "20 января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом "Азадлыг";
9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".
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