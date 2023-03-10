https://news.day.az/society/1545230.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
15 марта предусмотрена выплата пенсий по регионам Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Пенсии лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, будут выплачиваться в этом месяце по графику.
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