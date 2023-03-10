Хорошая новость для пенсионеров

15 марта предусмотрена выплата пенсий по регионам Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Пенсии лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, будут выплачиваться в этом месяце по графику.