Хорошая новость для пенсионеров

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15 марта предусмотрена выплата пенсий по регионам Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Пенсии лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, будут выплачиваться в этом месяце по графику.