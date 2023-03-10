Медицинские услуги должны быть более доступными.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев в ходе панельного заседания X Глобального Бакинского форума на тему "Построение новой глобальной структуры здравоохранения: продвижение, обеспечение, защита, укрепление и воздействие на здоровье".

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