Поножовщина в Баку

В одном из ночных клубов недалеко от Зимнего парка в Ясамальском районе столицы произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мужчина нанес своей знакомой Саине Алиевой (1987 г.р.) многочисленные ножевые ранения.

Она была госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту в Ясамальском РУП ведется расследование.