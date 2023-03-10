Yango поздравил женщин-водителей с 8 Марта

В честь Международного женского дня Yango организовал встречу женщин-водителей, сотрудничающих с сервисом. На встрече гостьи могли обменяться своим опытом, поделиться советами друг с другом и обсудить, как изменился образ женщины за рулем в последние годы.

"В наши дни женщины занимаются такими профессиями, о которых лет 100 назад и подумать не могли. Сегодня мы играем в футбол, водим машины, летаем в космос и управляем бизнесами. Среди водителей партнеров Yango также становится все больше женщин, и мы гордимся возможностью сотрудничать с вами. Очень здорово, что вы продолжаете ломать устаревшие стереотипы и берете судьбу в свои руки", - отметила Сабина Абдуллаева, менеджер по развитию бизнеса Yango в Азербайджане.

Участницы поделились сложностями, с которыми они иногда сталкиваются в работе:

"Периодически мы сталкиваемся с тем, что от поездки отказываются только потому, что за рулем автомобиля женщина. Это личный выбор заказчика, и мы относимся к нему с уважением, но надеемся, что скоро ситуация изменится. При этом чаще от поездки отказывается именно молодежь, а представители более взрослого поколения всегда нам рады".

Одна из участниц мероприятия, говоря о партнерстве с Yango, отметила, что она всегда разделяет личное и работу: "У каждого из нас может быть плохое настроение и что-то не складываться, но я никогда не перекладываю проблемы на работу и всегда с улыбкой общаюсь с пассажирами, и в ответ получаю позитив. Практически всегда каждый новый пассажир - это новое знакомство и интересная беседа".



Гостьи также рассказали, что для них сотрудничество с онлайн-сервисом - это удобная форма подработки, помогающая поддерживать семью. В отличие от других вариантов здесь они сами могут регулировать свой график:

"Моя основная работа завершается к 7 часам. После этого я подключаюсь к Yango и принимаю заказы на протяжении 3-4 часов, зарабатывая при этом по 40 манат, а то и больше каждый день. Для нас это ощутимая прибавка к семейному бюджету" - поделилась одна из женщин-водителей.

В завершение Yango поздравил участниц встречи c 8 марта с букетами цветов и памятными подарками.